إصابة طفل فلسطيني جراء اعتداء قطعان المستوطنين عليه في مسافر يطا

أصيب طفل برضوض وكدمات، اليوم الأحد، جراء اعتداء مستوطنين عليه في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين اعتدوا بالضرب على الطفل أمين محمود حسن داود (6 سنوات) بمنطقة عين البيضة بمسافر يطا، بعد مهاجمتهم عائلته وإخوته أثناء رعيهم أغنامهم في المنطقة المذكورة.

وتواصل مجموعات المستوطنين عمليات ملاحقة رعاة الأغنام والاعتداء عليهم، وتخريب مزروعاتهم، وآبار المياه الخاصة بهم، في مسافر يطا.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 492 اعتداءً إسرائيليًا نفذها جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، خلال شهر أيار/ مايو الماضي، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس.