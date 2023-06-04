من هو بديل كريم بنزيما في ريال مدريد؟

كشفت عدة تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد سيتجه للتعاقد مع هاري كين، نجم توتنهام الإنجليزي، بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما بشكل رسمي.

وأعلن ريال مدريد، اليوم الأحد، الانفصال بالتراضي عن كريم بنزيما بعد مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإسباني خوسيه فيليكس سانشيز، فإن "الخيار الأكثر واقعية لخلافة بنزيما في مركز الهجوم هو هاري كين، والنادي استبعد تمامًا التوقيع مع فيرمينو، نجم ليفربول السابق".

كما أوضحت صحيفة "آس"، أن "ريال مدريد وفَّر ما يُقارب الـ60 مليون يورو بعد إعلان رحيل كلٍّ من ماركو أسينسيو، وماريانو دياز، وإيدين هازارد، هذا التوفير قد يُساعد الميرنغي على إتمام تعاقده مع هاري كين وكاي هافيرتز، نجم تشيلسي".

وأشارت تقارير سابقة إلى أن التعاقد مع هاري كين يمكن أن يكلف 100 مليون يورو.

وسجل هاري كين 30 عامًا الموسم المنصرم 30 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإجمالًا فقد سجل 280 هدفًا وصنع 64 في 435 مباراة مع توتنهام.

وحصد كين جائزة هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات إلا أنه لم يفز بأي لقب جماعي مع توتنهام؛ ما قد يدفعه للرحيل عن "السبيرز" هذا الصيف.