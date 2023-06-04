تصعيد في سجون الاحتلال وصولاً لإضراب مفتوح عن الطعام 

أُعلن، مساء اليوم الأحد 4-6-2023، عن تشكيل لجنة خاصة بالأسرى الإداريين منبثقة عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وذلك لترتيب تصعيد لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري المجحفة بحق أبناء الشعب الفلسطيني والذي ينتهي بإضراب مفتوح عن الطعام، وسيتم الإعلان عن موعده وأعداد المشاركين فيه خلال الأيام المقبلة .

ودعا بيان لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى إسناد الأسرى في إضرابهم انتصارا لدماء الشهيد خضر عدنان، ودق ناقوس الخطر لعدم تكرار جريمة الإعدام بحق أي أسير مضرب عن الطعام .

كما دعا البيان، كافة المؤسسات القانونية والحقوقية والإعلامية داخل الوطن وخارجه الوقوف أمام مسؤولياتها لمواجهة هذا الاعتقال الظالم، ولمساندة الأسرى الإداريين في نضالهم ضد هذه السياسة الإجرامية والتي تتبعها سلطات الاحتلال بحقهم .

ووجهت الدعوة إلى أحرار العالم لإطلاق أكبر حملة للتضامن مع الأسير وليد دقة والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحه قبل فوات الأوان.