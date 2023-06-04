خطوات الحصول على تصريح العمرة من تطبيق "توكلنا"

اصدارتصريح عمرة، يعتبر استصدار تصاريح العمرة من أكثر ما يبحث عنه المعتمرين حاليًا قبل بدء موسم الحج 2023، لا سيما بعد ما أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عن الموعد الأخير لإصدار تصريح عمرة.

متى اخر موعد لإصدار تصريح العمرة؟

بالتزامن مع استقبال المملكة العربية السعودية لأفواج الحج من مختلف دول العالم، يتساءل المواطنون المقيمون بالمملكة، حول إصدار تصريح عمرة، بعدما كشفت وزارة الحج والعمرة عن أن اليوم الأحد 4 يونيو 2023، هو الموعد الأخير لـ إصدار تصريح عمرة، حيث يعتمد المعتمرين على إصدار تصريح عمرة على تطبيقات محددة، منها تصريح عمرة توكلنا، وتطبيق اعتمرنا.

وأكدت وزراه الحج والعمرة على أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء مناسك الحج، كما شددت على أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين يوم 18 يونيو 2023، من الشهر الجاري، ومن يقيمون خارج مكة المكرمة، لا يجوز دخولهم المدينة إلا بتصريح من المملكة.

اصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق "توكلنا"

ويتيح تطبيق «توكلنا» خاصية إصدار تصريح العمرة، أثناء استقبال المعتمرين القادمين من الخارج، أثناء موسم العمرة لعام 1444، كما يمكن للمعتمرين الحصول على تصريح العمرة، من خلال تطبيق "توكلنا".

شروط إصدار تصريح العمرة عبر تطبيق "توكلنا"

1- أن يكون المعتمر محصنًا بجرعتي لقاح كورونا.

2- إذا كان المعتمر محصن بالجرعة الأولى، لا يكون قد مضى عليها أكثر من 14 يوم.

3- إرفاق شهادة التحصين المعتمدة.

4- اتباع الإجراءات الوقائية التي نصت عليها وزارة الصحة السعودية.

5- أن يزيد عمر المعتمر عن 18 عامًا.

6- ضرورة إصدار تصريح العمرة من خلال تطبيقي "توكلنا" أو تطبيق "اعتمرنا".

خطوات تسجيل الدخول إلى تطبيق "توكلنا"

على المعتمر اتباع بعض الخطوات لتسجيل الدخول عبر تطبيق "توكلنا"، وإنشاء حساب، لـ استخراج تصريح العمرة، كالتالي:

1- الدخول عبر الموقع الإلكتروني، من هنا.

2- اضغط على حساب توكلنا" لتسجيل الدخول للأقارب أو أحد أفراد الأسرة.

3- اضغط على خدمات واختار تعريف الجوال.

4- اضغط على تعريف شخص جديد.

5- سجل بياناتك الشخصية من الاسم ورقم الهاتف.

6- اضغط على «موافق» لتأكيد بياناتك.

تسجيل تصريح عمرة عبر تطبيق توكلنا من الهاتف

لاستخراج تصريح عمرة عبر تطبيق توكلنا:

1- انتقل إلى هاتفك المحمول وحمل تطبيق "توكلنا"

2- اضغط على تسجيل مستخدم جديد.

3- سجل بياناتك الشخصية من الاسم وتاريخ ميلادك.

4- اضغط على زر «موافق» لحفظ بياناتك السابقة.

5- حدد كلمة المرور الخاصة بك، وقم بالتأكيد عليها مرة أخرى.

6- سجل مكان إقامتك.

7- ستجيب على مجموعة من الأسئلة ومن ثم تؤكد على تسجيل الدخول على التطبيق.

تصريح العمرة عبر تطبيق "توكلنا".

خطوات طريقة استخراج تصريح العمرة بعد أن قمت بالتسجيل على تطبيق "توكلنا".

1- تسجيل الدخول عبر حسابك في "توكلنا".

2- انتقل إلى بوابة الخدمات.

3- اضغط على خدمة الحج والعمرة.

4- اضغط على إصدار تصريح العمرة.

5- سجل اسمك الشخصي.

6- اختر التاريخ واليوم والتوقيت المناسب لك لأداء مناسك العمرة.

7- اضغط على «إصدار تصريح»، ومن ثم يظهر تصريح العمرة الخاص بك.