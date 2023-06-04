بالصور الاحتلال يحكم على الأسير معاذ حامد بالسجن المؤبد مرتين

أكد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "عوفر"، حكمت، اليوم الأحد، على الأسير معاذ صالح النجار "حامد"، بالسجن المؤبد مرتين، وتعويض بقيمة مليون و90 ألف شيقل.

وأوضح النادي، أنّ الأسير حامد (39 عاماً) من بلدة سلواد برام الله، اُعتقل في شهر نيسان العام الماضي، على خلفية تنفيذه عملية فدائية في عام 2015، لافتاً إلى أنه كان ملاحقًا من قبل الاحتلال لمدة استمرت 7 سنوات.

جدير ذكره أن لدى الأسير حامد شقيق آخر بالأسر معتقل إدارياً منذ شهر شباط العام الماضي، وهو نعمان حامد، مع العلم أن كليهما تعرضا للاعتقال مرات عديدة.



