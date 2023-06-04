وفد قيادي من "الجهاد الإسلامي" وإطارها الطلابي يقدم التهاني والتبريكات لوكيل وزارة التربية د. أبو ندى

قدمت حركة الجهاد الإسلامي، وإطارها الطلابي الرابطة الإسلامية، والتنسيق العام للحركة، التهاني والتبريكات لوكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى بمناسبة توليه المنصب الجديد.

جاء ذلك خلال زيارة وفد قيادي من حركة الجهاد وإطارها الطلابي لوكيل وزارة التربية والتعليم د. أبو ندى بمناسبة توليه المنصب الجديد.

وضم الوفد الزائر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي القيادي خضر حبيب، والقيادي رامي الغرابلي، ومسؤول ملف المدارس بالرابطة الإسلامية جلال بصل، وعدد من كوادر الحركة والرابطة الإسلامية.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب: "الزيارة لوكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى، لتعزيز التعاون بين الرابطة الإسلامية ووزارة التربية والتعليم، مهنئًا إياه بالمنصب الجديد".

وأضاف الشيخ حبيب: "بأن أي أمة يريد النهوض بواقعه، أن يركز على التعليم والصحة، مؤكدًا أن التعليم هو غذاء العقل، والصحة هي التي ترعى الجسد".

وتابع الشيخ حبيب: "بأننا جميعا يسعى ونطمح لتطوير وتحسين التعليم في بلادنا، ونراها على أحسن ما يكون".

وبدوره قدم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى، الشكر للوفد بالشكر على الزيارة الكريمة.

وقال د. أبو ندى: "مثل هذه الزيارات تؤكد على مدى انخراط حركة الجهاد الإسلامي في هذا الشأن العام".

وأضاف د. أبو ندى: "الحركات الوطنية تحمل هم معركتنا مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا على أن معركة صياغة الوعي، وصناعة الجيل أشد خطورة وضراوة".

وتابع د. أبو ندى: "وزارة التربية والتعليم حريصة على أن تكون شريكة مع الكل الفلسطيني في معركة صناعة الوعي الفلسطيني، وعلى رأسهم الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي".

من جانبه، قدم مسؤول ملف المدارس في الرابطة الإسلامية جلال بصل التهاني لوكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى بمناسبة المنصب الجديد، وأن يعينه الله على حمل هذه الأمانة.

وأكد بصل بأن هناك تعاون كبير بين الرابطة الإسلامية ووزارة التربية والتعليم داخل المدارس في جميع محافظات قطاع غزة.









