أهمية تضمين غذاء الأطفال بالبروتين والخضروات في الصيف

تعتبر البروتينات من المواد التي تفيد الجسم إلى حد بعيد في بناء الجسم والعضلات، وكذلك فإن الخضروات مهمة جداً للجهاز الهضمي، وغيرها من الفوائد للأطفال في فصل الصيف الذي بدأنا فيه.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات المتعلقة بالنصائح الطبية الهامة للجسم، وخاصة صحة الأسرة والطفل، وهنا نقدم لكم أهمية البروتينات والخضار للأطفال.

وكشفت الدكتورة تاتيانا ميشرياكوفا، خبيرة التغذية الروسية، بعض قواعد التغذية الصحية للأطفال في فصل الصيف.

وقالت الطبيبة: "من الضروري زيادة كمية البروتين في النظام الغذائي للأطفال. لأن الأحماض الأمينية هي مادة ضرورية لتركيب البروتين في الجسم، خاصة في فترة النمو".

ونصحت الوالدين بالحد من محتوى ما يسمى بـ "السعرات الحرارية الفارغة" في حمية الأطفال، والموجودة في البسكويت والكعك والحلوى وغيرها. وبدلا من ذلك توصي باستبدالها بالخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر المعدنية.

وأضافت: "يجب أن تكون كمية السعرات الحرارية في غذاء الأطفال اليومي أعلى بمقدار 15-20 بالمئة من المعدل المعتاد، لكي يحصل الطفل على طاقة إضافية".