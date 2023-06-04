نتنياهو يصف العملية على الحدود المصرية بـ"الخطيرة"

وصف رئيس حكومة كيان الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، أن العلمية على الحدود المصرية التي أسفرت عن مقتل 3 جنود "إسرائيليين" برصاص جندي مصري هي عملية "خطيرة". بحسب قوله.

وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية: "الحادث الذي وقع على الحدود المصرية خطير وغير عادي وسيتم التحقيق فيه بدقة".

وشدد على أن التحقيق في الحادثة ما زال مستمراً، دون أن يتطرق إذا ما كان هناك أي تقدم بالتحقيق المشترك مع الجانب المصري.

وأضاف: "إسرائيل" بعثت رسالة واضحة للحكومة المصرية، موضحاً أن الحكومة "الإسرائيلية" تتوقع أن يكون التحقيق المشترك شاملاً ومعمقاً".

وتابع قائلاً: " إن التحقيق في الحادث جزء من التعاون ​​المهم والمستمر لمصلحة البلدين منذ سنوات". على حد قوله