قوات الدعم السريع تُعلن إسقاط طائرة للجيش السوداني

أعلنت قوات الدعم السريع أنها أسقطت طائرة تابعة للجيش من طراز "ميغ"، اليوم الأحد، في ظل استمرار أعمال القتال التي يشهدها السودان منذ أسابيع.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان لها:" إن طيران الجيش شن غارات على مواقع تابعة له في منطقة بحري التابعة للعاصمة، مشيرا إلى أنه أسقط طائرة "ميغ" للجيش السوداني.

وحتى الآن لم يعلق الجيش السوداني على بيان قوات الدعم السريع، كما لم يتسن التأكد من صحة البيان من مصادر مستقلة.

وبدورها، دعت الرياض وواشنطن طرفي النزاع في السودان للعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار جديد، قبل يومين من زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى السعودية.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، حيث أعلنت كل من الرياض وواشنطن أنهما على استعداد لاستئناف المحادثات الرسمية، كما يدعوان "الطرفين إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد، وتنفيذه بشكل فعال بهدف بناء وقف دائم للعمليات العسكرية".

وقال البيان: "ما زال وفدا القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع موجودين في مدينة جدة، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام".