غزة: الشرطة تنهي استعداداتها لتأمين انعقاد امتحانات الثانوية العامة

أعلنت الشرطة في قطاع غزة أن الإدارات الشرطية المختصة أكملت ترتيباتها لتأمين انعقاد امتحانات الثانوية العامة المقررة صباح الأربعاء المقبل في (232) لجنة على مستوى محافظات قطاع غزة وتستمر حتى (26 يونيو) الجاري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين اللجان ومراكز التصحيح والكونترول ومراكز الفرز والإدخال.

ودعت الشرطة المواطنين الكرام المساهمة في تهيئة الأجواء الملائمة والحفاظ على حالة السكينة العامة واستبعاد كل مصادر الإزعاج خلال هذه الفترة، حرصاً على مصلحة الطلبة.