بالصور مستشفى الأوروبي ووفد طبي إيطالي متخصص بجراحة قلب الأطفال يجريان عدة عمليات جراحية صعبة

أجرى الطاقم المحلى بجراحة قلب الأطفال بمستشفى غزة الأوروبي، وبمشاركة الوفد الطبي الايطالي المتخصص بجراحة قلب الأطفال عدة عمليات جراحية لعدد من الأطفال الذين هم بحاجة للعمليات التي كانت تجرى سابقا بالخارج والتي حالت دون معاناتهم في السفر للعلاج بالخارج.

وبدوره، أوضح د.عبد الرحيم العزب رئيس قسم واستشاري قلب الأطفال بمستشفى الأوروبي، أنه تم معاينة الحالات المرضية ضمن قائمة معدة مسبقة من قبل اللجنة الطبية حيث تم معاينة نحو 25 حالة، تم اختيار 10 حالات لإجراء العمليات الجراحية لهم.

وقال العزب: "شملت العمليات الجراحية اغلاق ثقب بين الأذينين، وعمليات اغلاق ثقب بين البطينين، كذلك عمليات اغلاق القناة الشريانية، واصفا هذه العمليات بالصعبة".

وثمن د. العزب جهود وزارة الصحة في استقطاب الوفود الطبية لمشاركة الطواقم الطبية المحلية اجراء العمليات الجراحية الصعبة والتي تحتاج للتحويل للخارج، وأيضا دورهم الفاعل فى تدريب الكوادر المحلية وزيارة مهاراتهم الجراحية التي تسهم في تجويد الخدمة الصحية.

ووجه الشكر للوفد الإيطالي على مساهماته في اجراء العمليات الجراحية على مدار خمسة أيام.

جدير ذكره أن زيارة الوفد دورية لقطاع غزة وتعتبر هذه الثالثة للقطاع بالتنسيق مع مؤسسة اغاثة أطفال فلسطين.





