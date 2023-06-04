مستوطنون ينصبون خياما على أراضي الفلسطينيين في سلفيت

قامت مجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، بنصب خياما على أراضي الفلسطينيين في سلفيت، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من نابلس.

وقال رئيس بلدية دير بلوط سمير نمر، إن عشرات المستوطنين اقتحموا أراضي تعود ملكيتها لعائلات من بلدة اللبن الغربية، ونصبوا خياما ورفعوا أعلام الاحتلال ويافطات كتبت عليها شعارات عنصرية، تمهيدا للاستيلاء عليها، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

يذكر أن مستوطنين مسلحين نصبوا قبل أيام خياما على أراضي الفلسطينيين، في منطقة خربة شحادة ببلدة دير استيا غرب سلفيت، تمهيدا للاستيلاء عليها، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

والهدف من وراء إقامة هذه البؤرة الاستيطانية، هو ربط المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين بين البلدة وقراوة بني حسان ببعضها البعض، وقطع الطرق الداخلية والتواصل بين الأراضي الزراعية للبلدتين.