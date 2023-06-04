رسائل المنحة القطرية 100 دولار لشهر يونيو 6 2023 متى صرف منحة 100 دولار الجديدة، يتساءل ما يقارب من 100 ألف مستفيد من المنحة القطرية 100 دولار في قطاع غزة عن شهر يونيو الجاري عن موعد ارسال رسائل المنحة القطرية للأسر المتعففة عن شهر 6 2023، وذلك بعد تأكيد صرف الـ 100 دولار في النصف الأول من الشهر الجاري، بعد ان انتشرت شائعات عن توقف صرفها بشكل كامل ونهائي، ما أثار قلق وخوف المستفيدين منها.

ارسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 6

ارسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 6، لم يستلم المستفيدون من المنحة القطرية 10 دولار عن شهر مايو، بسبب خلل فني حدث أثناء الصرف وفقاً لمسؤولين في اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة إضافة إلى أشخاص ذات علاقة في وزارة التنمية الاجتماعية، وبهذا الصدد ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مستجدات صرف المنحة القطرية 100 دولار إضافة إلى موعد ارسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار لشهر يونيو 6 2023.

متى رسائل 100 دولار شهر 6

متى رسائل 100 دولار شهر 6، لم ترسل الأمم المتحدة، وهو الجهة المشرفة على صرف المنحة القطرية 100 دولار رسائل للمستفيدين من دفعة شهر يونيو الجاري، لأن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي لم يُعلن الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر يونيو 2023، لذلك وحتى تاريخ الإعلان الرسمي عن موعد صرف 100 دولار لشهر يونيو، يبقى المستفيدون يتساءلون عن موعد ارسال رسائل المنحة القطرية.

رسائل المنحة القطرية شهر يونيو 2023