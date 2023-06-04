بالصور مهجة القدس تُشارك بإطلاق خيمة دعم واسناد للأسير القائد وليد دقة

شاركت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأحد 4 يونيو 2023، في المؤتمر الصحفي لإطلاق خيمة الدعم والإسناد للأسير المريض القائد وليد دقة. الذي نظمته لجنة الأسر للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة.

وفي أكثر من مناسبة، رفضت محكمة الاحتلال الافراج المبكر عن الأسير القائد وليد دقة، بالرغم من التدهور المستمر على وضعه الصحي.

والأسير دقة (62 عاما) من مدينة باقة الغربية بأراضي عام 1948، معتُقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.

ويعد الأسير دقة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.

يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد، جرى تحديده لاحقا بـ37 عاماً، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حكمه عامين ليصبح 39 عاما، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.



















