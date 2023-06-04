أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد  4/6/2023 –عيار 21

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 4/6/2023، تهتم المرأة المصرية بزينتها وتتهافت على اقتناء الذهب وكذلك أيضاً يسعى الكثيرين من المصريين لشراء السبائك والعُملات الذهبية بقصد الادخار حيث يلخص المثل الشعبي المصري هذه الحالة "الذهب زينة وخزينة" فهو وسيلة للادخار والاستثمار مع ازدياد سعره عبر السنين وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تضع بين أيديكم أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 4/6/2023م وفقا لخبير المشغولات الذهبية، أمير رزق.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 4/6/2023

يتباين سعر الذهب من بلد لبلد أخرى، وفيما بعد سوف نقوم بالتعرف على سعر الذهب في جمهورية مصر العربية في العيارات الثلاثة المختلة بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب .

كيف جاءت أسعار الذهب في مصر لهذا اليوم ؟

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 4 يونيو 2023:

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر اليوم الأحد 4 يونيو، عند 2668 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 4 يونيو 2023





ثبات في سعر الذهب عيار 21 بداية تعاملات اليوم الاحد 4 يونيو، حيث سجل نحو 2350 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاحد 4 يونيو 2023:

حقق سعر الذهب عيار 18، تعاملات اليوم الاحد 4 يونيو، قيمة 2001 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاحد 4 يونيو :

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 4 يونيو، نحو 18780 جنيها بعد انها انخفاض شهده أمس السبت.

أسعار الذهب العالمية اليوم الاحد 4 يونيو 2023:

استقر سعر الذهب في السوق العالمية اليوم الاحد 4 يونيو 2023 بداية التعاملات نحو 1948 دولارا.