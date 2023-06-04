الصحة بغزة: 1200 مريض بالفشل الكلوي يهددهم خطر الموت خلال بضعة أيام

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن أرصدة المهمات الطبية الضرورية لاستمرار تقديم خدمات غسيل الكلى في 6 مراكز بمحافظات قطاع غزة، ستنفد خلال بضعة أيام مما يهدد حياة 1200 مريض بالفشل الكلوي للخطر .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة اليوم الأحد الموافق 4/6/2023م لمناقشة تداعيات نقص المستهلكات الطبية في أقسام الكلوي.

وذكرت وزارة الصحة أن %43 من قائمة الأدوية الأساسية رصيدها صفر ، و25% من المهمات الطبية رصيدها صفر.

وأضافت وزارة الصحة " عدد كبير من مرضى الفشل الكلوي بحاجه الى إجراء الفحوصات والاشعة التشخيصية عبر أجهزة التصوير المتحركة، التي لازال الاحتلال الاسرائيلي يحتجزها لأكثر من 18 شهراً .

وأشارت وزارة الصحة إلى أن مراكز غسيل الكلى تُجري 14 ألف جلسة غسيل كلوي شهريا ، هذه المراكز باتت مهددة بالتوقف عن الخدمة .

وشددت وزارة الصحة على ضرورة توفير الاحتياجات والتجهيزات الطبية لمرضى الفشل الكلوي بشكل فوري

وطالبت وزارة الصحة كافة الجهات ذات العلاقة، بضرورة اتخاذ خطوات فورية عاجلة لإنقاذ مرضى الكلى وتوفير احتياجاتهم العلاجية اللازمة لاقسام غسيل الكلى ، وعدم انتظار اللحظات التي نرى فيها مرضانا يعودون إلى منازلهم دون تلقي خدمات الغسيل.