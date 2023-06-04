ملتقى دعاة فلسطين يُثمن قرار الأزهر الشريف بإنشاء فرع له في القدس

ثمّن ملتقى دعاة فلسطين اليوم الأحد 4 يونيو 2023، القرار الحكيم الذي اتخذه الأزهر الشريف والممثل بشيخه الدكتور أحمد الطيب بإنشاء معهد أزهري في القدس المحتلة،

وأكد الملتقى في بيان صحفي، أن مصر الكنانة هي حاضنة الأمة العربية، ومنارة العلم وحضارة الإسلام، فما من بلد عربي أو إسلامي إلا لمصر الحضارة عامة، وللأزهر الشريف خاصة بصمة في ترسيخ العلم ودعم العلماء فيه.

ورأى الملتقى، أن هذه الخطوة الحكيمة في إنشاء معهد أزهري في القدس المحتلة لتأكد على صدارة مصر في القيام بواجبها القومي والديني الدائم وغير المنقطع نحو القضية الفلسطينية وحراسة القدس والمسجد الأقصى.

وأشار إلى أن أن موقف مصر الكنانة والممثل بالأزهر الشريف بإنشاء معهد أزهري في القدس المحتلة هو تأكيد للحفاظ على هوية القدس إسلامية، ودعمًا للشعب الفلسطيني للثبات على أرضه وخاصة أهلنا في القدس وضواحي القدس.

وأهاب الملتقى بجميع الأشقاء العرب والمسلمين بأن يحتذوا حَذو مصر الكنانة والوقوف عند الواجب المُناط بهم اتجاه القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى.

وأصدر شيخ الأزهر أحمد الطيب، نهاية شهر مايو الماضي، توجيهاته لمسؤولي الجامع بإنشاء معهد أزهري بمدينة القدس المحتلة.

وشدد شيخ الأزهر على ضرورة تزويد المعهد الأزهري الذي سيتم إنشاؤه بمدينة القدس بالمعلمين والإداريين وكل ما يحتاجه على نفقة الأزهر.