مدير عام الامتحانات لوكالة فلسطين اليوم: نحو 88 ألف طالب يتقدمون لامتحانات "التوجيهي" الأربعاء وأسئلة هذا العام مُختلفة.

11:42 ص 04 يونيو 2023
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