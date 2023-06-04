خمس أسئلة صعبة أمام قادة الاحتلال بعد عملية إطلاق النار في سيناء ومقتل 3 "إسرائيليين"

خمس أسئلة صعبة أمام قادة الاحتلال بعد عملية إطلاق النار في سيناء ومقتل 3 "اسرائيليين" ، حيث ان خطورة العملية التي كانت على الحدود المصرية الفلسطينية أمس ونفذها جندي مصري جعلت أعلى المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية “تقف على رجليها”.

خلال المؤتمر الصحفي الميداني بعد العملية أن الجيش الإسرائيلي لن يترك أي سؤال متعلق بالعملية دون إجابة، وفي ذات الوقت كان هناك إجماع تقريباً بين المراسلين والمحللين العسكريين الإسرائيليين حول طبيعة الأسئلة المطروحة في أعقاب العملية، والمطلوب من المستويات العسكرية الإجابة عليها.

السؤال الأول والمركزي كان حول كيفية تمكن منفذ العملية من اجتياز الحدود المصرية دون أن تلاحظه أية جهة عسكرية، ولا نقاط المراقبة، ولا أجهزة الاستشعار عن بعد، خاصة أن عملية التسلل جاءت في ظل حالة استنفار أمني إسرائيلي؟.

السؤال الثاني على علاقة بالجانب العملياتي أكثر، وتمحور حول كيف تمكن منفذ العملية الاقتراب ربما لمسافة صفر، ومفاجئة الجنود في نقطة المراقبة وقتلهم، ودون أن يرد الجنود ولو برصاصة واحدة على عملية إطلاق النار من قبل الجندي المصري؟.

أما السؤال الثالث المطروح، يتعلق بمستوى الاتصال والتواصل بين القوات في الميدان، وكان السؤال، هل أبلغت القوة التي أصيبت مسبقا عن حركة مثيرة للشك في الميدان، ولماذا لم يحظى التحذير بالاهتمام اللازم؟.

وكان سؤال آخر تمحور حول سبب الوقت الطويل الذي احتاجه الجيش الإسرائيلي ليدرك أن هناك “عمل مقاوم”؟، حيث أشارت التقديرات الإسرائيلية أن عملية إطلاق النار بدأت الساعة السادسة صباحاً، وتم العثور على الجندي والمجندة قتلى قرابة الساعة التاسعة صباحاً.

والسؤال الأخير حول كيف تمكن الجندي المصري من قتل الجندي الإسرائيلي الثالث، وإصابة رابع بجروح بعد أن تم رصده بطائرة إسرائيلية مُسيرة كانت تجوب أجواء المنطقة؟.