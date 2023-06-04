مدير عام الامتحانات: نحو 88 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحانات "التوجيهي" الأربعاء وأسئلة هذا العام مُختلفة

مدير عام الامتحانات العامة بفلسطين أ. قيس نبهان لـ"وكالة فلسطين اليوم"

* نحو 88 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحانات الثانوية العامة يوم الأربعاء 7 يونيو 2023.

*نحو 50 ألف طالب بالفرع الأدبي، و24 ألفاً في الفرع العلمي يتقدمون للامتحانات يوم الأربعاء في فلسطين.

* طبيعة الأسئلة هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة.

* 790 قاعة مُجهزة لاستقبال طلبة الثانوية العامة في جميع محافظات الوطن.

*الوزارة وضعت خطة كاملة حال أي حدث أمني طارئ في غزة والضفة.

حاوره/ علاء الهجين

أكد مدير عام الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أ. قيس نبهان، اليوم الأحد 4 يونيو 2023، أن الوزارة أنهت استعداداتها لإجراء امتحانات الثانوية العامة للعام 2022-2023 في جميع محافظات الوطن، وللطلبة المقيمين في الخارج أيضا، موضحاً أن الطواقم المختصة كثفت جهودها في هذا الشأن بالرغم من التشويش والاشكاليات التي حدثت مع المعلمين في الأشهر الماضية.

وقال أ. نبهان في حوار خاص مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إن الوزارة أصرت على عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المعلن والبرنامج المُعلن رغم كل التشويش والإضرابات التي حدث مؤخراً في المحافظات الشمالية، مشيراً إلى أن الوزارة باشرت الاستعدادات من أشهر عدة والآن هي أتم الجهوزية وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للطلبة استعداداً للامتحانات في جميع محافظات الوطن.

وبيّن، أنّ نحو 88 ألف طالب وطالبة من جميع المحافظات الفلسطينية يستعدون لتقديم امتحانات الثانوية العامة يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023، بينهم 50 ألف طالب وطالبة من الفرع الأدبي، ونحو 24 ألف طالب من الفرع العلمي، موزعين على حوالي 790 قاعة، لافتاً إلى أن لجنة الامتحانات ستستلم قاعات اختبارات "التوجيهي" مُجهزة صباح يوم الثلاثاء المقبل.





وأضاف، أنّ الوزارة عيّنت رؤساء القاعات ونوابهم، وكذلك المراقبين، كما وضعت بدائل وخطط في حال حد أي طارئ أمني أو غير ذلك، حتى تبقى بيئة تقديم الاختبارات آمنة ومناسبة للطلبة لكي لا يحدث تشويش يؤثر عليهم.

اختلاف الأسئلة

وأوضح، أن طبيعة أسئلة الاختبارات هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة، إذ كانت سابقاً تنقسم إلى قسمين، الورقة الأولى تتكون من 3 أسئلة إجبارية، بينما الثانية تتكون من 3- أربعة أسئلة يُجيب الطالب عن سؤولين منها، بينما هذا العام يختلف شكل ورقة الامتحان إذ إن الورقة السؤال الأول اختيار من متعدد اجباري، بينما يوجد 6 أسئلة أخرى يختار الطالب 4 منها، وذلك للتسهيل على الطالب والتخفيف من حدة التوتر، مشيراً إلى أن أسئلة الاختبارات تراعي الفروقات الفردية بين الطلبة.

وأكّد مدير عام الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أ. قيس نبهان، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة حال حدث أي طارئ أمني في الضفة أو قطاع غزة أثناء تقديم امتحانات الثانوية العامة، أبرزها نقل الطلبة إلى مكان آمن، وفي حال تعذر ذلك فيتم تأجيل الاختبارات تلقائياً واختيار وقت بديل يُناسب الجميع.

وقال: "الوضع في فلسطين استثنائي، هناك اقتحامات شبه يومية في الضفة الغربية المحتلة، وربما قصف في قطاع غزة، لذلك وضعت الوزارة خططاً بديلة، لكل طارئ يحدث بالثانوية العامة، فالخطوة الأولى نقل الطلبة إلى بيئة آمنة، وفي حال لم تتمكن من ذلك، فإن الوزارة تقدم على تأجيل الامتحانات وتقدم لهم اختباراً بديلاً في وقت يناسب الجميع" مضيفا: "نحن في وزارة التربية والتعليم نكون على أتم الاستعداد للتعامل مع الأوضاع السائدة، حتى إننا قمنا بتجهيز اختبارات بديلة لتخطي أي طارئ بسرعة قياسية",

ووجه نصيحة للطلبة، عليهم التعامل مع امتحان الثانوية العامة بروية، والابتعاد عن أجواء التوتر، مشيراً إلى عدو وجود أسئلة سهلة وصعبة في الثانوية العامة، بل يوجد طالب مستعد وآخر غير ذلك.

من المقرر، أن يتوجه نحو 88 ألف طالب وطالبة في محافظات الوطن يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023، لأداء أول امتحانات الثانوية العامة.