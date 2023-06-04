وزير الدفاع الصيني : نسعى للحوار وليس المواجهة مع أمريكا

أكد وزير الدفاع الصيني لي شانغفو خلال مؤتمر حول الأمن ينظم في إطار حوار شانغريلا في سنغافورة ،أن الصين تسعى للحوار وليس المواجهة مع أمريكا.

وحذر لي شانغفو، من أن المواجهة بين الصين وأميركا ستكون كارثة لا يمكن للعالم أن يتحملها، مشيراً إلى أن بعض الدول تنشر القواعد العسكرية وتعزز سباق التسلح في المنطقة.

وأضاف " لي شانغفو" أن بلاده ملتزمة بتثبيت السلام في التعاطي مع الأزمات الدولية.

وقال إن بعض الدول تتدخل بسوء نية في الشؤون الداخلية لدول أخرى، مؤكداً أن تايوان شأن داخلي للصين،

وشدد " لي شانغفو" على أن بكين لن تتردد أبدا في الدفاع عن مصالحها وحقوقها المشروعة.

ويشار إلى أن العلاقات بين بكين وواشنطن تشهد توترا شديدا بشأن قضايا مثل تايوان وتحليق منطاد صيني فوق الولايات المتحدة في أواخر عام 2022.