متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بقيادة المتطرفة "غليك"

نفد عشرات المستوطنين اليوم الاحد 4/6/2023 اقتحامات متواصلة لباحات المسجد الأقصى " من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بقيادة عضو الكنيست المتطرف "يهودا غليك ، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

جولات استفزازية نفذها المستوطنون في باحات "الأقصى"، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّا ومكانيا.