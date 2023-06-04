السودان : تحذيرات أممية ودولية من كارثة إنسانية مقبلة  

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إفريقيا من كارثة إنسانية مقبلة في السودان بعد استمرار النزاع بين بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو أسبوعه الثامن.

كما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن مستقبلاً مريرا ينتظر البلاد إذا استمرت الحرب والحاجة الماسة إلى المساعدات الإنسانية عاجلة

ويذكر أن المحادثات علقت بين الطرفين في جدة، بعد الانتهاكات العديدة التي شابت الهدنة القصيرة التي أعلن عنها مطلع الأسبوع الحالي.

في حين تجددت الاشتباكات، أمس السبت، بين الجانبين في الخرطوم، وإقليم دارفور على السواء

ويشار إلى أن النزاع العسكري كان تفجر بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في 15 أبريل الماضي، ولم تفلح عشرات الهدن في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بل كانت تشهد العديد من الاختراقات والانتهاكات