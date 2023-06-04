لطلبة الثانوية العامة.. أطعمة تساعد على تخفيف التوتر

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة يتعرض الكثير من الطلبة لتوتر شديد خوفاً من الامتحانات مع عدم اهتمام الطالب بالنظام الغذائي الصحي.

فالنظام الصحي الغذائي الجيد يساعد في إدارة الإجهاد وتحسين الحالة المزاجية وانعكاسات ذلك على الصحة النفسية.

وذكر الخبراء أن 74 في المائة من الناس يعانون الإجهاد الشديد، لدرجة أنهم يشعرون بالقلق والإرهاق لدرجة يصعب التحكم فيها.

وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تضع بين أيديكم نصائح غذائية تساعد في التخلص من التوتر بشكل سريع وفق ما قدمه بعض الخبراء :

• تخصيص وقت مهما كان الشخص مشغولا لتناول وجبته الصحية

• عدم تناول الأطعمة التي قد تزيد نسبة القلق والتوتر، مثل الكافيين والسكر والوجبات السريعة

• الحفاظ على أوقات الوجبات بأوقات منتظمة

ما هي الأغذية التي يُنصح بها للتخلص من التوتر؟

التغلب على التوتر من خلال نظام صحي

1- تناول شاي الأعشاب

الشاي الأخضر يقلل من الشعور بالتوتر لأنه يساعد على الإحساس بالهدوء والسكينة .

2- شرب الماء

أكدت الدراسات شرب 5 أكواب من الماء يومياً كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق.

3-الأكل بانتظام

الحفاظ على أوقات الطعام يساعد في التخلص من التوتر والاكتئاب وانتظام أجهزة الجسم الحيوية

4-ممارسة الرياضة

التمارين الرياضية لها تأثيرات مذهلة على الصحة العقلية .

5-توقف عن تناول السكر

تناول الأطعمة الغنية بالسكر يُحدث ارتفاعاً مفاجئاً في مستويات السكر في الدم مما يؤدي لاضطراب الجسم

6-توقف عن الكافيين

المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين تسبب توتراً وقلقاً عند الكثير من الأشخاص.