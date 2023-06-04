البطنيجي يعلن انتهاء كافة الترتيبات لتأمين انعقاد امتحانات الثانوية العامة

أكد العميد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة اليوم الأحد 4/6/2023 ، ان الإدارات الشرطية المختصة أتمت ترتيباتها لتأمين انعقاد امتحانات الثانوية العامة المقررة صباح الأربعاء المقبل في (232) لجنة على مستوى محافظات قطاع غزة وتستمر حتى (26 يونيو) الجاري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وبين انه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين اللجان ومراكز التصحيح والكونترول ومراكز الفرز والإدخال.

وأعرب البطنيجي عن أمله من المواطنين الكرام المساهمة في تهيئة الأجواء الملائمة والحفاظ على حالة السكينة العامة واستبعاد كل مصادر الإزعاج خلال هذه الفترة، حرصاً على مصلحة الطلبة.