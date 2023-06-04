سعر جرام الذهب عيار 21 و18 و24 و14 في فلسطين اليوم الأحد 4 يونيو 2023، شهدت أسعار الذهب في فلسطين، صباح اليوم الأحد 4 يونيو 2023، تغيرات داخل السوق المحلي بداية التعاملات اليومية، إذ إن سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع معياره (10.12.14.18.21.22.24)، بعملة الشيكل المحلي وما يقابله بالدولار الامريكي كما توفر سعر كيلو الذهب ومتوسط سعر الذهب في العشر أيام السابقة بعملة الشيكل.

سعر الذهب عيار 24 في فلسطين

جاءت اسعار الذهب عيار 24 في فلسطين صباح اليوم نحو، 234.80 شيكل، وما يعادله 62.65 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب في فلسطين اليوم نحو، 215.23 شيكل، وما يعادله 57.43 دولار أمريكي.

اسعار الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب في فلسطين اليوم نحو،205.45 شيكل، وما يعادله 54.82 دولار أمريكي.

اسعار الذهب عيار 18

جاء سعر الذهب في فلسطين اليوم، 176.10 شيكل، وما يعادله 46.99 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب في فلسطين اليوم نحو،136.97 شيكل، وما يعادله 36.55 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب في فلسطين اليوم نحو، 117.40 شيكل، وما يعادله 31.33 دولار أمريكي.

اسعار أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب في فلسطين نحو، 7,302 شيكل، وما يعادله 1,949

اسعار جنيه الذهب

بلغ سعر جنيه الذهب في فلسطين اليوم نحو، 1,644 شيكل4، وما يعادله 38.58

اسعار كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب في فلسطين اليوم نحو، 234,797 شيكل.