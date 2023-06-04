رابط فحص كابونة الوكالة في غزة دورة شهر يونيو 6، شرعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة بتوزيع كابونة الوكالة للأسر اللاجئة الفقيرة في قطاع غزة عن دورة شهر 6 يونيو 2023، إذ إن موضوع توزيع كابونة الوكالة ورابط البحث عنها يعد أمراً مهما بالنسبة لأهالي قطاع غزة بسبب الفقر والحصار الذي يعانون منه إذ تبذل الجهود في كل مرة من أجل توفير الأموال اللازمة ضمن الجهود الإنسانية الدائمة التي تقوم بها الوكالة لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.

رابط فحص كابونة الوكالة أونروا في غزة دورة شهر 6

رابط فحص كابونة الوكالة أونروا في غزة دورة شهر 6، وتبحث الآلاف من الأسر المتعففة في قطاع غزة عن رابط فحص كابونة الوكالة في غزة دورة شهر يونيو 2023، إذ إنها مهمة كونها تساعد كثيراً في تأمين احتياجات الأسر اللاجئة المتعففة من قطاع غزة، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط فحص كابونة الوكالة دورة شهر 6 يونيو 2023، لأن الآلاف يبحثون عن ذلك.



رابط فحص كابونة الوكالة دورة شهر 6 في غزة

رابط فحص كابونة الوكالة دورة شهر 6 في غزة، تعد المساعدات الغذائية التي توزعها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مصدر دخل وحيد لآلاف الأسر اللاجئة في قطاع غزة إذ توفر الكابونة العديد من المواد التموينية من أبرزها، الدقيق، وأرز، وزيت عباد الشمس، وسكر، وعدس، وحليب، وتشمل حصة الشخص الواحد من الكابونة الموحدة ستكون كما يلي: في كل دورة 25 كيلو دقيق لكل شخص، وكيلو أرز لكل شخص، و1 علبة زيت لكل شخص، ونصف كيلو سكر لكل شخص، 0.8 حليب لكل شخص، ونصف كيلو عدس لكل شخص، وكيلو حمص لكل شخص.

رابط فحص كابونة الوكالة دورة شهر يونيو 2023 في غزة

رابط فحص كابونة الوكالة دورة شهر يونيو 2023 في غزة، "اونروا" دعت الأسر اللاجئة المستفيدة في قطاع غزة للاستعلام عن رابط فحص كابونة الوكالة 2023 في غزة شهر 6 -2023، وموعد استلام الكابونة عبر الرابط التالي وذلك مع بدء الدورة الجديدة، لفحص كابونة الوكالة شهر 6 اضغط هنا.