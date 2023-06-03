سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 4 يونيو 2023، شهد سعر الدولار استقراراً في مصر مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم، بينما تراجع الجنيه في السوق السوداء وسط ترقب للعديد من الأحداث الاقتصادية المؤثرة في قيمة العملة.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر

ويرغب الكثير من الأشخاص في مصر وخارجها بمعرفة أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء، لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الدولار في مصر كما جاءت في تعاملات اليوم الاحد 4 يونيو 2023.

وكانت السوق السوداء قد شهدت تخبطًا وارتباكًا بين المتعاملين على وقع قرارات وتصريحات حكومية مطمئنة، وتقارير دولية تفيد بأن الجنيه لن يتراجع في القريب العاجل، مما أدى إلى تراجع الدولار في السوق السوداء إلى مستوى الـ 36 جنيها للدولار، غير أنه ارتفع إلى 38 جنيها للدولار مجدداً خلال الأيام الماضية.

كم سعر الدولار في البنك المركزي المصري

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وحافظ الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصري على مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة .

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقرت أسعار الدولار في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.