كم سعر الذهب النهاردة الاحد 4 يونيو 2023 في مصر؟

سعر غرام الذهب النهاردة الاحد 4 يونيو 2023 في مصر، تزداد عمليات البحث في محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن أسعار الذهب في مصر، ويرغب الكثير من المصريين بمعرفة أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، ويرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في مص، كما جاءت في تعاملات اليوم الاحد 4-6-223.

أسعار الذهب في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر النهاردة الاحد 4 يونيو 2023 تراجعاً في تعاملات اليوم وسط ترقب للأحداث الاقتصادية وبعد يوم من هبوط هائل في التعاملات العالمية.

وسجلت أسعار الذهب العالمية انخفاضا تاريخيا، حيث فقدت الأونصة 35 دولارا في يوم واحد، ليصل سعرها إلى 1948 دولار في ختام تعاملات الأمس (آخر جلسات الأسبوع).

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وتراجع سعر غرام الذهب عيار 24 في مصر إلى 2680 جنيها للشراء و2703 جنيهات للبيع، مقابل 2697 جنيها للشراء و2720 جنيها للبيع، وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

ويتم في مصر إضافة المصنعية والدمغة والضريبة على سعر الذهب، وتختلف من مكان لآخر.

وهبط سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 2010 جنيهات للشراء و2027 جنيها للبيع مقابل 2023 جنيها للشراء و2040 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وتراجع سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر ليصل إلى مستوى 2345 جنيها للشراء و 2365 جنيها للبيع مقابل 2360 جنيها للشراء و2380 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم في مصر

وتراجع سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى مستوى 83,348 ألف جنيه للشراء و84.059 ألف جنيه للبيع.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب 18.760 ألف جنيه للشراء و18.920 ألف جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب من بي تي سي

وبلغ سعر الجنية الذهب من بي تي سي نحو 20.505 ألف جنيه.

سعر سبيكة ذهب

وسجل سعر السبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي BTC نحو 58.330 ألف جنيه .