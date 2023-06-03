25 عملاً مقاوماً بالضفة خلال الـ24 ساعة الماضية

نفذ مقاومون فلسطينيون 25 عملاً مقاوماً تضمن عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوات، وإلقاء زجاجات حارقة، وتصدي لاعتداءات المستوطنين، في الضفة، أدت لوقوع إصابات في صفوف الاحتلال، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 6 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوتين ناسفتين، وإلقاء زجاجة حارقة، إلى جانب إحراق نقطة عسكرية و4 عمليات تصدي للمستوطنين وتحطيم مركبة لهم، واندلاع المواجهات في 20 نقاط.

واندلعت المواجهات مع الاحتلال في رام الله، وجنين، وقلقيلية، ونابلس، وطولكرم وأريحا، فيما شهدت مدينة رام الله عمليات تصدي للمستوطنين أدت لإصابة مستوطن بالإضافة إلى تحطيم مركباتهم.

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال في مستوطنة "ميراف" ودوار الشهداء وحاجز الجلمة وقباطية في جنين، بالإضافة إلى عزون بقلقيلية التي شهدت إحراق نقاط عسكرية تابعة للاحتلال.

واستهدفوا قوات الاحتلال قرب عزون، فيما اندلعت النار في ثكنات عسكرية بعد استهدافها بالزجاجات الحارقة.

وفي طولكرم استهدف مقاومون جنود الاحتلال بالرصاص، وفجروا عبوات ناسفة، بينما تصدى المواطنون للمستوطنين في وادي القلط وجبل "هيرودس"، وتل أريحا.