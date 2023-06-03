الاحتلال يسمح بنشر اسم وصورة الجندي الثالث الذي لقي مصرعه برصاص مصري

قالت "القناة 12" العبرية مساء يوم السبت إن سلطات الاحتلال سمحت بنشر اسم وصورة الجندي الثالث الذي قتل في الحادث الأمني عند الحدود المصرية.

وأفادت القناة العبرية بأن القتيل الثالث هو أوري يتسحاك إيلوز من سكان صفد.

وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلام عبرية هوية الجنديين الآخرين اللذين قتلا في هجوم بالنيران على نقطة عسكرية على حدود مصر، حيث قالت إنهما الرقيب أوهاد دهان 20 سنة، والرقيبة ليا بن نون، 19 سنة من ريشون لتسيون.

واعترف جيش الاحتلال السبت، بمقتل 3 جنود عند الحدود المصرية، فيما أكد تحييد "مخرب"، قال الإعلام العبري إنه شرطي مصري.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي "مقتل 3 جنود في جيش الاحتلال نتيجة إطلاق نار خلال حادث أمني على الحدود مع مصر وقع صباح اليوم".



