مقاومون يستهدفون سيارة للمستوطنين بالرصاص جنوب جنين

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم السبت 3/6/2023م، بالرصاص سيارة للمستوطنين، جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن مقاومون استهدفوا بوابل كثيف من الرصاص سيارة للمستوطنين في شارع سهل يعبد قرب مستوطنة "ميفودوتان" جنوب جنين.

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الأخيرة تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتا جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.