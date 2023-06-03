مصادر لـ"فلسطين اليوم" تكشف موعد صرف المنحة القطرية100دولار لشهر 6-2023م

كشفت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مساء اليوم السبت3/6/2023م، عن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار عن شهر 6-2023م.

ورجحت المصادر، أن يتم صرف المنحة القطرية مطلع الأسبوع المقبل، بنفس آلية صرفها الشهرية المتبعة منذ الاعلان عنها لقطاع غزة.

وأشارت إلى أن قيمة الـ100دولار ستصرف 310شيكل من خلال معارض الاتصالات والمحال التجارية المنتشرة في قطاع غزة، وسيتم صرفها لـ100ألف أسرة دون إضافة أسماء جديدة.

والأربعاء الماضي، أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية تواصل الجهود والترتيبات اللازمة لصرف المنحة النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

وأعلن السفير العمادي أن منحة المساعدات النقدية سيتم صرفها خلال النصف الأول من شهر يونيو (6)، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين السفير أن عملية التوزيع ستتم بنفس الآلية من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.