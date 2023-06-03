"إيدين هازارد" يرحل عن صفوف ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد، مساء اليوم السبت3/6/2023م، رحيل لاعبه البلجيكي إيدين هازارد عن صفوف الميرنجي، بنهاية الموسم الحالي

.وقال النادي، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: "توصل ريال مدريد وإيدين هازارد إلى اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح اللاعب اعتبارا من 30 يونيو/حزيران 2023".



وأضاف البيان: "كان هازارد جزءا من نادينا لمدة 4 مواسم، حقق فيها 8 ألقاب: دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي، الليجا (مرتين)، كأس الملك، وكأس السوبر الإسباني (مرتين)".



وأتم البيان: "يريد ريال مدريد التعبير عن امتنانه لهازارد، ويتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة".