البزم: نصف مليون مواطن استجموا على ساحل بحر غزة أمس الجمعة

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، أن قرابة نصف مليون مواطن قضوا أوقاتهم بالاستجمام على شاطئ البحر على امتداد الشريط الساحلي لقطاع غزة أمس الجمعة في ظل موجة الحر الشديد.

وأوضح البزم في تصريح له، لم تسجل أية حوادث من شأنها تعكير صفو المواطنين برغم هذه الأعداد والحشود الكبيرة من المصطافين.

وأشاد الناطق باسم الداخلية بجهود أجهزة وزارة الداخلية إلى جانب طواقم البلديات في القيام بواجبها وفق إجراءات خطة الصيف، بتوفير الأجواء الآمنة للمواطنين وتسهيل الحركة على امتداد خط الساحل والطرق المؤدية، والانتشار المكثف للأجهزة المختصة.