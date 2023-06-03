بالفيديو والصور هاشتاغ #جندي_مصري يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي احتفاءً بالعملية البطولية

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت مع الحدث الأمني على الحدود المصرية- الفلسطينية، والذي تخلله اطلاق نار استشهد فيه جندي مصري، بعد أن قتل ثلاثة من جنود الاحتلال.

وتصدر وسم #جندي_مصري محركات البحث في مصر والعالم العربي، حيث كتب الكثير من النشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدات أشادوا خلالها بالعملية البطولية التي نفذها الجندي فجر اليوم.

واحتفى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية بعملية اطلاق النار التي نفذها #الجندي المصري، الذي قتل 3 من جنود الاحتلال، ووصفوه بالجندي البطل الذي اجتاز الحدود ولاحق جنود الاحتلال وقتلهم، قبل أن تنفذ ذخيرته ويتم قتله برصاص الاحتلال.

وكانت مصادر عبرية أكدت اليوم السبت 3/6/2023 ، مقتل ثلاثة جنود "اسرائيليين" وعدة إصابات جراء حدث أمني وقع قرب الحدود المصرية - "الاسرائيلية".

وأعلنت المصادر ذاتها، عن ارتقاء المنفذ "، إذ كان يرتدي زي شرطي مصري اقتحم الحدود المصرية "الاسرائيلية" واشتبك مع جنود الاحتلال.

وكتب الصحفي احمد منصور في تغريدة له عبر "تويتر": جندي مصري يجعل اسرائيل تبكي".





وكتب الدكتور محمد في تغريدته: "إن مقاومة اسرائيل شرف لا يتعلق بفلسطين واليمن ومحور المقاومة فقط، قد يخرج مصري عربي يفاجئ الجميع ويرفع رأس كل حر في العالم".





وبدوره غرد الدكتور أشرف القبيسي قائلاً: "جندي مصري واحد ببندقية واحدة، ارعب اسرائيل واغرقها في اسوأ كوابيسها".



أما محمد عزمي فكتب قائلاً: رجل بأمة.. هذه أمه محمد صلى الله عليه وسلم، أمة ولادة، والخير بشبابها فنعم الجندي أنت.."







