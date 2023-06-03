كيف اجتاز الجندي المصري الحدود وقتل 3 جنود "إسرائيليين"؟!

كشفت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت3/6/2023م،عن تفاصيل جديدة حول الحدث الأمني الذي وقع قرب الحدود المصرية-"الاسرائيلية"، وقتل فيه 3 جنود من جيش الاحتلال.

وقالت إذاعة الاحتلال:" إن الشرطي المصري لم يدخل الحدود من فتحة في السياج ولم يتسلقه، بل دخل من خلال ممر طوارئ مخصص لمرور القوات الإسرائيلية إلى الجانب المصري من الحدود في حالة الحاجة".

وأضافت:" حوالي الساعة 4:15 كان هناك آخر اتصال مع الجنديين اللذين كانا في الموقع، وبعد 5 ساعات "حوالي الساعة 9:00" عثر عليهما مقتولان برصاص الشرطي".

وتابعت:" أن طائرة مسيرة هي التي رصدت الشرطي لاحقا، وكان على عمق كيلومتر ونصف داخل الحدود بعد تسلله وبدأت المواجهة وتبادل إطلاق النار معه".

وقتل ثلاثة جنود "اسرائيليين" وأصيب آخرون جراء حدث أمني وقع قرب الحدود المصرية - "الاسرائيلية".

وبحسب وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، فإن المنفذ وقد استشهد كان يرتدي زي شرطي مصري اقتحم الحدود المصرية "الاسرائيلية" واشتبك مع جنود الاحتلال.

وبينت أن الحدث الأمني على الحدود المصرية لم يكن متوقعًا ومفاجئ لقوات الاحتلال.

وبالتزامن مع ذلك، وجه مكتب رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، اليوم، رسالة لوزراء حكومته بشأن حادثة مقتل 3 جنود على يد مجند مصري، مؤكدًا أن ما جرى مجرد حادثة استثنائية.

وبين نتنياهو في رسالته، أن هذه الحالة لا تمثل التعاون الأمني والعمل المشترك لـ "إسرائيل" ومصر في حفظ الأمن على الحدود. كما ذكرت قناة ريشت كان العبرية.

وأشار إلى أن التحقيق لا زال مستمرًا في الحادثة بالتعاون مع الجيش المصري.