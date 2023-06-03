بالفيديو مانشستر سيتي بطلا لكأس الإتحاد الإنجليزي

توج مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي للمرة السابعة في تاريخه، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على مانشستر يونايتد بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ويمبلي مساء اليوم السبت3/6/2023م.

وسجل ثنائية مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان في الدقيقتين (1- 51)، بينما سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد برونو فيرنانديز في الدقيقة (33).

ويستعد مانشستر سيتي لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي، السبت المقبل 10 يونيو/حزيران، على ملعب أتاتورك في تركيا.

يذكر أن المان سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد صراع شرس مع نادي أرسنال صاحب الوصافة.