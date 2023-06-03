الأرصاد الجوية توضح تفاصيل حالة الطقس في فلسطين خلال الايام القادمة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاضًا في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

وحول حالة الطقس في فلسطين هذه الليلة، أكدت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون الجو غائماً جزئياً باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ومعتدل في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج".

أما غداً الأحد، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج".

وبعد غد الاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج".

ويتوقع أن يكون الجو يوم الثلاثاء، القادم غائم جزئي الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.