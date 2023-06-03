ميلان يعلن رحيل نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش

أعلن نادي إيه سي ميلان، اليوم السبت3/6/2023م، رحيل نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، عقب نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد زلاتان مع الروسونيري بنهاية الموسم في 30 يونيو/حزيران الجاري، وسيغادر بعد مباراة هيلاس فيرونا بالدوري.

وأعلن ميلان رحيل إبراهيموفيتش، كما أكد أنهم يستعدون لإقامة حفل للنجم السويدي خلال لقاء الغد أمام فيرونا.



وقال ميلان: "سيودع ميلان نجمه إبراهيموفيتش بحفل قصير يشارك فيه الجمهور بأكمله مساء الغد عقب مواجهة فيرونا".



وأضاف "يعتزم ميلان أن يشكر زلاتان إبراهيموفيتش على هذه السنوات الرائعة التي عاشناها سويا".



يذكر أن إبرا لن يظهر في قائمة الفريق للمباراة الأخيرة بالموسم، والمقرر لها غدا الأحد ضد هيلاس فيرونا، بسبب إصابة في ربلة الساق، حيث ستقام في ملعب سان سيرو (معقل ميلان).