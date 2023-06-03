الأونروا: مدارسنا ومراكزنا الصحية مهددة بالإغلاق في سبتمبر المقبل بسبب نقص التمويل

حذر مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني، من الإخفاق في جمع الأموال اللازمة للوكالة، والآثار الإنسانية والسياسية الهائلة على المنطقة وخارجها (..) قائلا :" لا أملك الأموال اللازمة لإبقاء مدارسنا ومراكزنا الصحية وغيرها من الخدمات قيد التشغيل اعتبارا من أيلول".

وقال فيليب لازاريني، إن "مدارس وكالة الغوث ومراكزها الصحية مهددة بالإغلاق في شهر أيلول المقبل".

وأضاف: "أدرك تمامًا أنكم سئمتم من الاستماع عامًا بعد عام إلى الأزمة المالية لأونروا، ويعتقد الكثيرون منكم بطريقة ما أنه يمكننا الاستمرار في التدبر والخروج من الأزمة، وتعتقد مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين ذلك أيضا، لكن الأزمة حقيقية"، لافتًا إلى أنّ "أكبر تهديد وجودي للوكالة الآن هو الاستمرار في إنكار شدة الأزمة التي تحاصرها، والاعتقاد أن الوضع الراهن لا يزال فعالا، وسيؤدي ذلك حتما إلى الانهيار الداخلي لأونروا".

وتابع المفوض: "لا يشكّل سد فجوة التمويل اليوم شيئًا على المجتمع الدولي بالمقارنة مع ما قد يكلفه إذا انهارت الوكالة في الأشهر المقبلة، والبرنامج التعليمي للوكالة غير مؤهل للاستجابة بفعالية لخسائر التعلم الناجمة عن جائحة كورونا بسبب نقص الاستثمار، كما بدأ النظام الصحي الممتاز، الذي وصل لمعايير التطعيم الشامل، في الانخفاض دون معايير منظمة الصحة العالمية في بعض المناطق".

ورأى لازاريني، أنّه في ظل البيئة السياسية الحالية أنه لم يعد نموذج أونروا، المتمثل بتقديم خدمات شبيهة بالخدمات العامة بناء على التمويل الطوعي فعالاً، ولم يعد الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على قمة الأولويات نظرًا للتغيرات والتحولات الجيوسياسية في كل من المنطقة والعالم".