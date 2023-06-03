دعاء دخول قاعة الامتحان لطلاب توجيهي 2023 pdf في فلسطين، يوافق أول امتحان للثانوية العامة في فلسطين لعام 2023، يوم الأربعاء المقبل، وفي هذه المناسبة يحضر ويجهز الطلبة أنفسهم لتقديم الاختبارات، لأنهم يعتبرون أنها مرحلة حاسمة في مسيرتهم التعليمية، لذلك يجتهدون طوال العام لكي يحصلوا على نتائج جيدة تؤهلهم للدراسة في الجامعة في التخصص الذي يرغبون فيه، والذي رسموا طريقهم الجامعي من خلاله، إذ إن التوجيهي جسر ليتجه من خلاله الطالب إلى الجامعة أو أن يسقط من خلاله ويعيش الحياة المهنية.

دعاء مستجاب لطلبة التوجيهي 2023

دعاء مستجاب لطلبة التوجيهي 2023، يلجأ الآلاف من الطلبة في فلسطين إلى الدعاء قبل التوجه إلى قاعة الاختبار أو عن\ دخول قاعة الاختبارات إذ إن الأدعية تذيل التوتر الذي يصاحب الطالب أثناء توجهه إلى قاعة الاختبار، لأن الخطأ في هذا العام يُكلف الطالب الكثير، لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، دعاء دخول قاعة الامتحان لطلاب توجيهي 2023 pdf في فلسطين، وأفضل الأدعية التي يرددها الطلبة عند دخول قاعات الامتحانات التوجيهي النهائية للعام الدراسي 2022-2023.

دعاء طلاب دخول قاعة الامتحان التوجيهي 2023

دعاء طلاب دخول قاعة الامتحان التوجيهي 2023، ومن المقرّر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة في فلسطين "التوجيهي" الدورة الأولى يوم الأربعاء 7 من يونيو/ حزيران 2023، والدورة الثانية الثلاثاء 8 أغسطس/ آب 2023.، لذا فإن الامتحانات باتت على الأبواب، وبهذا الصدد فإن فريق العمل ينشر دعاء امتحانات التوجيهي 2023 في فلسطينpdf، حتى تُزال التوترات عن كاهل الطلبة عند دخولهم قاعة الامتحانات.

دعاء طلاب توجيهي 2023

دعاء طلاب توجيهي 2023، تكثر الأدعية في هذه الأثناء لطلبة التوجيهي حتى يسهل الله سبحانه وتعالى عليهم ويزيل توتهر ويشعرهم بالراحة والأمان خاصة أنهم يقدمون امتحانات مرحلة مفصلية في حياتهم، ومن الأدعية المحببة قبل دخول قاعة الامتحان "اللهم إني اسالك أن تذكرني من العلم ما نسيت يا فتاح يا عليم يا خبير يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كُتِبَ ويُكتَبُ إلى أبد الآبدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا".