خلف: تجديد الأونروا لاتفاق الإطار يمس بجوهر قضية اللاجئين الفلسطينيين

جدد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمود خلف، اليوم السبت، تأكيده على رفض تجديد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لاتفاق الإطار منع الولايات المتحدة الامريكية، يوم أمس.

وقال خلف، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "تجديد وكالة الغوث لاتفاق الاطار وما يحتويه من قضايا تمس بجوهر قضة اللاجئين الفلسطينيين، يُعد محط إدانة واستنكار بالنسبة لنا".

وأضاف: "أي دعم مالي للأونروا، يترتب أن يكون غير مشروط بأي اشتراطات سياسية"، معتبرًا اتفاق الإطار مليء بالاشتراطات، ويمس بجوهر عمل "الاونروا" والتدخل بآلياتها.

وينص اتفاق الاطار التي قامت "الاونروا" بتجديده للمرة الثانية، في اجتماع على "حفاظ الوكالة على حيادية موظفيها ومرافقها واتخاذ التدابير الممكنة لضمان عدم وصول أي جزء من الأموال او المساعدات لأي لاجئ تلقى تدريباً عسكرياً، وفي حال عدم التزام الأونروا بذلك، فيعطي الإدارة الأميركية الحق بقطع المساهمة المالية".

وشدّد خلف، على أن اتفاق الإطار يضع جزء رئيسي من عمل "الاونروا" رهينة في يد الولايات المتحدة، كما ويمكن للأخيرة أن تضع الاشتراطات على وكالة الغوث في أي وقت شاءت.

ونوه إلى أن اشتراطات واشنطن، يعدد آليات عمل "الاونروا" عندما تتدخل في تفاصيل عملها.

وشدّد خلف، على أن الأموال التي يترتب أن تقدم لوكالة الغوث يجب أن تكون غير مشروطة باي اشتراطات سياسية، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضرورة تقديم المساعدات المالية لها لتمويل خدماتها لنحو ستة ملايين لاجئ.

وفيما يتعلق بدعم دول "للأونروا"، أمس، قال خلف: إن "التمويلات التي قُدمت لوكالة الغوث بنحو 107 مليون دولار، هي خطوة صغيرة في تسديد الاحتياجات الآنية اللازمة لها، غير أن هذا الدعم غير كافٍ، حيث تحتاج الوكالة 820 مليون دولار لكي تتمكن من تقديم الخدمات حتى نهاية العام.

كما وأضاف أن دعم المجتمع الدولي "للأونروا" هو بـ"القطار"، والمسألة في غاية الخطورة، لأنها مرهونة باشتراطات الولايات المتحدة، وبعض جهات دولية أخرى"، متوقعًا استمرار الازمة المالية لما بعد شهر أيلول.

كما وأوضح خلف، أن المطلوب هو تمويل مستدام كما قرر مؤتمر "بروكسل" في عام (2020) بأن يكون هناك تمويل مستدام متجدد قابل الزيادة والتجديد للدول المانحة، حتى لا تبقى "الاونروا" في حالة دائمة من التسول.

وأعلنت "الاونروا"، في مؤتمر لبحث تمويل الوكالة بالجمعية العامة بالأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن ازمة خانقة تواجهها، فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غونيرش: إن "عددا من كبار المانحين وأكثرهم موثوقية للأونروا أعلنوا مؤخرًا بأنهم قد يخفضون مساهماتهم".

واعتبر غونيرش: إن "هذا الأمر مقلق للغاية" مؤكدًا أن "الوكالة تعمل بعجز يقارب 75 مليون دولار".

وحذر الأمين العام، "على أن وكالة الغوث على وشك الانهيار المالي"، داعيا الدول المانحة لتحمل مسؤولياتها ودعم "الأونروا" للوفاء بالتزاماتها تجاه لاجئي فلسطين.

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