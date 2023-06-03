قائد أركان جيش الاحتلال يُجري تحقيقاً في مكان الحادثة على الحدود المصرية

أجرى قائد أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" هرتسي هاليفي، مساء اليوم السبت 3 يونيو 2023، تحقيقاً وتقييماً في مكان الحادثة على الحدود مع مصر، والتي أدت إلى مقتل 3 جنود "إسرائيليين".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أجرى رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي قبل قليل تحقيقًا وتقييمًا للوضع في مكان الحادث مع قائد القيادة الجنوبية وقائد الفرقة 80".

وقتل ثلاثة جنود "اسرائيليين" وأُصيب آخرون، فجر اليوم السبت 3 يونيو 2023، إثر حدث أمني وقع قرب الحدود المصرية - "الاسرائيلية".

وأعلنت مصادر عبرية، عن ارتقاء المنفذ "، إذ كان يرتدي زي شرطي مصري اقتحم الحدود المصرية "الاسرائيلية" واشتبك مع جنود الاحتلال.

وعقب مكتب رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو مساء اليوم السبت 3 يونيو 2023، على الحدث الأمني الذي وقع قرب الحدود المصرية مع "كيان الاحتلال" وأدى إلى مقتل 3 جنود "إسرائيليين" واستشهاد شرطي مصري.

ووجه مكتب نتنياهو رسالة لوزراء حكومته قائلاً: "هذه حادثة استثنائية لن تؤثر على التعاون الأمني والعلاقات مع مصر".

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية: إن فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".

وأضاف: "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (۳) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (۲) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

وتابع: "جار اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.