مكتب نتنياهو يُعقب على الحدث الأمني: لن يؤثر على علاقتنا مع مصر

عقب مكتب رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو مساء اليوم السبت 3 يونيو 2023، على الحدث الأمني الذي وقع قرب الحدود المصرية مع "كيان الاحتلال" وأدى إلى مقتل 3 جنود "إسرائيليين" واستشهاد شرطي مصري.

ووجه مكتب نتنياهو رسالة لوزراء حكومته قائلاً: "هذه حادثة استثنائية لن تؤثر على التعاون الأمني والعلاقات مع مصر".

وقتل ثلاثة جنود "اسرائيليين" وأُصيب آخرون، فجر اليوم السبت 3 يونيو 2023، إثر حدث أمني وقع قرب الحدود المصرية - "الاسرائيلية".

وأعلنت مصادر عبرية، عن ارتقاء المنفذ "، إذ كان يرتدي زي شرطي مصري اقتحم الحدود المصرية "الاسرائيلية" واشتبك مع جنود الاحتلال.