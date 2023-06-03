الجيش المصري يكشف عن تفاصيل الحدث الأمني قرب الحدود بين كيان الاحتلال ومصر

عقّب الجيش المصري، اليوم السبت 3 يونيو 2023، على الحديث الأمني قرب الحدود المصرية "الإسرائيلية"، الذي أدى إلى مقتل 3 جنود "إسرائيليين"، واستشهاد جندي مصري.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية: إن فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".

وأضاف: "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (۳) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (۲) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

وتابع: "جار اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وقتل ثلاثة جنود "اسرائيليين" وأُصيب آخرون، فجر اليوم السبت 3 يونيو 2023، إثر حدث أمني وقع قرب الحدود المصرية - "الاسرائيلية".

وأعلنت مصادر عبرية، عن ارتقاء المنفذ "، إذ كان يرتدي زي شرطي مصري اقتحم الحدود المصرية "الاسرائيلية" واشتبك مع جنود الاحتلال.