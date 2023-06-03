صحة غزة تعلن بدء التسجيل لامتحانات مزاولة المهن الصحية دورة (يوليو 2023)

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:45 م
03 يونيو 2023
بدء التسجيل لامتحانات مزاولة المهن الصحية دورة (يوليو 2023) في غزة
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أعلنت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية في وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت الموافق 3-6-2023، عن بدء التسجيل لامتحانات مزاولة المهن الصحية دورة (يوليو 2023) الجديدة.

وأفادت الإدارة العامة، بأنه سيتم عقد امتحان مزاولة المهنة دورة (يوليو 2023) في الفترة الواقعة من 2023/07/26 وحتى 2023/08/03، موضحةً أنه سيتم عقد الامتحانات بالنظام المحوسب، وستكون درجة النجاح لجميع التخصصات هي 60%.

وبيّنت أن يوم وتاريخ ووقت الامتحان سيتم تحدده لاحقاً، مشيرةً إلى أنه بإمكان الأشخاص المعنيين تعبئة طلب إلكتروني من خلال الرابط التالي: هنــا.

وأضافت أن تسلم الشهادات والمسوغات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة سيكون في مقر الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية، منوهةً أن التسجيل ينتهي يوم الاثنين الموافق 2023/07/19م.

ونشرت الإدارة العامة، ارقات التلفون: 2827298 – داخلي 114، للاستفسار.

ونشرت ملاحظات للتسجيل في مزاولة المهن الصحية وهي على النحو الآتي:_

أولا: يتم تعبئة الطلب الإلكتروني الخاص بامتحان مزاولة المهنة ورفع المسوغات المطلوبة بصيغة PDF عبر رابط التسجيل أعلاه.

ثانيا: يتم تسليم الشهادات والمسوغات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة في مقر الإدارة العامـة لتنميـة القـوى البشـرية.

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