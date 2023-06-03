بالصور جيش الاحتلال يغلق الطرق والمحاور المؤدية إلى المنطقة الحدودية مع مصر

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:45 م
03 يونيو 2023
حدود مصر والاحتلال
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أغلق جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الست 3 يونيو 2023، جميع الطرق والمحاور التي تؤدي إلى المنطقة الحدودية مع مصر، بعد الحدث الأمني الذي أدى إلى مقتل 3 من جنوده وارتقاء شرطي مصري.

وقالت مصادر عبرية: " إن جيش الاحتلال يغلق 12 شارعًا قرب الحدود المصرية الفلسطينية؛ للبحث عن مسلّحين محتملين جدد بعد الاشتباكات ومقتل 3 من جنود الاحتلال". وفق قولها.

وقتل ثلاثة جنود "اسرائيليين" وأُصيب آخرون، فجر اليوم السبت 3 يونيو 2023، إثر حدث أمني وقع قرب الحدود المصرية - "الاسرائيلية".

وأعلنت مصادر عبرية، عن ارتقاء المنفذ "، إذ كان يرتدي زي شرطي مصري اقتحم الحدود المصرية "الاسرائيلية" واشتبك مع جنود الاحتلال.

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