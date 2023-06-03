بالفيديو بايدن يسقط على خشبة المسرح خلال حفل تخرج ‏لأكاديمية القوات الجوية

تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لحادث سقوط على خشبة المسرح، وذلك خلال حفل تخرج ‏لأكاديمية القوات الجوية الأمريكية.‏

وتداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو لبايدن (80 عاما)، وهو يتعثر ويسقط على المسرح في الحفل الذي أقيم، أمس الخميس، في ولاية كولورادو الأمريكية.

وسقط الرئيس الأمريكي أرضا، عقب مصافحته خريجا، وكان يستعد للعودة إلى مقعده، وقام مسؤول في القوات الجوية واثنان من أفراد الخدمة السرية بمساعدته على النهوض.

وقال مسؤولو البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي "بخير"، بعد تعثره وسقوطه في كولورادو.

وأوضح مدير الاتصالات في البيت الأبيض، بن لابولت، على "تويتر"، أن سبب سقوط بايدن هو وجود كيس من الرمل على خشبة المسرح بينما كان يجري المصافحة"، مؤكدًا أن بايدن "على ما يرام"، بحسب قوله.

ويثير أحدث سقوط للرئيس الأمريكي، المخاوف مجددا بشأن حالته الصحية، وقدرته على إدارة الولايات المتحدة لفترة رئاسية جديدة، خاصة وأنه أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا.

وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، أعلن جو بايدن رسميا، أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.

قال بايدن عبر مقطع فيديو: "أنا أترشح لإعادة انتخابي لرئاسة الولايات المتحدة".

وأعلنت نائبة الرئيس الأمريكي الحالية كامالا هاريس، يوم الثلاثاء، أنها ستترشح لمنصب نائب الرئيس إلى جانب جو بايدن في انتخابات عام 2024.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.