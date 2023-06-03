مربو الدجاج يناشدون الجهات الحكومية عبر "فلسطين اليوم": أنقذونا!

ناشدت نقابة مربي الدواجن والثروة الحيوانية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 3 يونيو 2023، الجهات الحكومية المختصة بالتدخل الفوري وتعويض أصحاب مزارع الدجاج الذين تعرضوا لخسائر فادحة جراء نفوق الآلاف من منتجهم بسبب موجة الحر الحارقة التي عصفت بالبلاد.

ودعا رئيس النقابة مروان الحلو عبر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لجنة متابعة العمل الحكومي ووزارة الزراعة بالتدخل الفوري لإنقاذ وتعويض أصحاب المزارع من الخسائر التي تعرضوا لهم جراء موجة الحر أمس.

وأشار إلى أن الآلاف من الدواجن والحبش نفقت بسبب موجة الحر الحارقة التي ضربت فلسطين، مشيراً إلى أنّ المزارعين لم يستطيعوا السيطرة على مزارعهم.

وقال: "إذا لم تتحرك الجهات الحكومية لإنقاذ وتعويض المُزارعين، قد نرى الكثير منهم خلف قضبان السجون، بسبب تراكم الديون عليهم للتجار".

وتعرضت فلسطين يوم أمس الجمعة إلى موجة حر حارقة وصلت درجات الحرارة في قطاع غزة إلى 42 درجة مئوية، أدت إلى نفوق الآلاف من الدجاج والحبش وتكبد المُزارعين خسائر فادحة.